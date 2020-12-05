"العقارت" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المدرجة في البورصة المصرية من حيث قيم التداول بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 1.95 مليار جنيه وبتداولات 968 مليون سهم، يليه قطاع الخدمات مالية غير مصرفيه  بقيمة 1.07 مليار جنيه 34.7 سهم.

واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثالثة بقيمة تادولات 931 مليون جنيه و بحجم تداول 666 مليون سهم، ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة 756.5 مليون جنيه وبتداولات 112 مليون سهم ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة 643.9 مليون جنيه وبتداولات 92.9 مليون سهم 



وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عت ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  ايجى اكس 30 عند  مستوي 11,015.01 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI  بنشبة 3.97% مغلقا عند مستوي  2,088.36 نقطة, وسجل مؤشر  S&P ارتفاعا بنحو1.1% مغلقا الفترة عند 1,764.26 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.47 % مغلقا عند 13,199.8 نقطةـ بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.11 % مغلقا الفترة عند 3,038.42 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 13 ساعة

ثنائي هجومي يقود التشكيلة المتوقعة لطلائع الجيش أمام الأهلي

منذ 33 دقيقة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 10 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يوم

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و نصف

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حصاد البورصة في أسبوع .. "البنوك " يتصدرالقطاعات المتداولة.. و"الموارد الأساسية " تتذيل القائمة

حصاد البورصة المصرية.. 244.5 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الربع الثاني

البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه خلال 3 جلسات خلال أسبوع

حصاد البورصة .. مبيعات الأجانب تصل الي 254.3 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي

ننشر قيمة التداول على السندات بالبورصة خلال هذا الأسبوع

حصاد البورصة .. ارتفاع قيم التداول الي 56.6 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

09:59 ص

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

04:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم