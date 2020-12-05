"العقارت" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي





تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المدرجة في البورصة المصرية من حيث قيم التداول بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 1.95 مليار جنيه وبتداولات 968 مليون سهم، يليه قطاع الخدمات مالية غير مصرفيه بقيمة 1.07 مليار جنيه 34.7 سهم.

واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثالثة بقيمة تادولات 931 مليون جنيه و بحجم تداول 666 مليون سهم، ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة 756.5 مليون جنيه وبتداولات 112 مليون سهم ثم قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة 643.9 مليون جنيه وبتداولات 92.9 مليون سهم













وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عت ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 عند مستوي 11,015.01 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.31 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI بنشبة 3.97% مغلقا عند مستوي 2,088.36 نقطة, وسجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو1.1% مغلقا الفترة عند 1,764.26 نقطة.



