التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية بالليجا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يلتقي ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، لمباراة اليوم، استمرار غياب إيدين هازارد وسيرجيو راموس بسبب الإصابة، بينما عاد ألفارو أودريوزولا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد سيخوض المباراة بالتشكيلة التالية: 

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - فاسكيز

الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس

الهجوم: رودريجو - بنزيما - أسينسيو

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