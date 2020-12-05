ثنائي هجومي يقود التشكيلة المتوقعة لطلائع الجيش أمام الأهلي

استقر طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد بسام





خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف





خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير





خط الهجوم : ناصر منسي - عمرو مرعي.











