قتلى جراء الفيضانات في إندونيسيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص على الأقل، بعدما تسببت الأمطار في حدوث فيضانات أغرقت الشوارع وأجبرت السكان على الهروب في مدينة ميدان عاصمة إقليم سومطرة الشمالية.

 

وكان ساريمان سيتوروس المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مدينة ميدان، أوضح أن شخصا لا يزال في عداد المفقودين بعد أن غمرت الفيضانات شوارع عديدة وأن "جميع الضحايا كانوا يعيشون في نفس المجمع السكني".

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، غمرت المياه أكثر من 2700 منزل في المدينة، فيما تحركت فرق الإنقاذ بالقوارب وسط الشوارع لنقل الأسر والسكان العالقين في منازلهم بسبب قوة ​الفيضان​.

 

ويذكر أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا، تشيع خلال موسم الأمطار بين شهري أكتوبر ومارس كل عام.

 

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