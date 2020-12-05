أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-12-2020 .. كيلو الطماطم بـ 6.5 جنيه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
اسعار الخضروات والفواكه
اسعار الخضروات والفواكه
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 5- 12 -2020  ، تزامناً مع إستقرار أحوال الجو بالإضافة الي قيام وزارة التموين  بتوفير كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بأسعار في متناول الجميع.

وترصد "الفجر" اسعار انواع الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة وجاءت كالتالي :


أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3.5 جنيهات.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

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