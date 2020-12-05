تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي في الثامنة من مساء اليوم السبت نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

ويتطلع المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، فيما يطمح فريق الطلائع للتتويج باللقب الأول له.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-


حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : مروان محسن.



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