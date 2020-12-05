تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر
السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
علي نبوي
Advertisements
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.
ويواجه الأهلي في الثامنة من مساء اليوم السبت نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
ويتطلع المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، فيما يطمح فريق الطلائع للتتويج باللقب الأول له.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم : مروان محسن.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا