عشرات القتلى داخل منجم في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مقتل 18 عاملًا على الأقل نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

وقد أفادت صحيفة "جلوبال تايمز"، بأن عاملا آخر تم انتشاله حيا.

وكانت وكالة "شينخوا"، أشارت في وقت سابق، إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب غازي. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.