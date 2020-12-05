عشرات القتلى داخل منجم في الصين

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
انهيار منجم - أرشيفية
انهيار منجم - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، مقتل 18 عاملًا على الأقل نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

 

وقد أفادت صحيفة "جلوبال تايمز"، بأن عاملا آخر تم انتشاله حيا.

 

وكانت وكالة "شينخوا"، أشارت في وقت سابق، إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب غازي. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

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