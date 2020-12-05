شريهان تتبرع بهدية ثمينة لشعب لبنان

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نشرت الفنانة المصرية شريهان مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام" تعبر من خلاله عن دعمها للشعب اللبناني.

وأكدت شريهان "ثقتها في الشعب اللبناني بأنهم سيعودوا إلى ازدهارهم قريبا وأن ما حدث من انفجار مرفأ بيروت حتما سيمر".

ونشرت شريهان مقطعا صوتيا مركبا على صورة لها عبرت من خلاله عن حبها ودعمها للشعب اللبناني، مؤكدة أن اللبنايين قادرين على العودة من جديد رغم كل المصاعب التي تواجههم، وعلقت على المقطع قائلة "ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض لبنان وتعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد، فهذا هو أنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع چميل وجديد".

وحرصت الفنانة المصرية شريهان على المشاركة في مزاد "في حب بيروت" to beirut with love من خلال أحد مقتنياتها وهو فستان ارتدته في رمضان أثناء إذاعة إحدى حلقاتها من فوازير رمضان لعام 1987 لمساعدة الشعب اللبناني وتوفير العلاج اللازم للمصابين من مرفأ بيروت، ويقدر سعر الفستان المصنوع من الحرير بحوالي 24 ألف دولار.

يذكر أن المزاد المذكور سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد كبير من المواطنين والفنانين وقادة عرب وأجانب لمساعدة الشعب اللبناني في أزمته الاقتصادية .

كما أكدت الفنانة الكبيرة على دعمها للشعب اللبناني، وأضافت "قومي كي يبقى العالم بكي جميلا، من قلبي سلاما لبيروت .. شريهان".

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