أوركسترا الأرض يؤدي أغنية واحدة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
وكالات
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للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى يجتمع 197 موسيقيا من 197 دولة حول العالم لتكوين أكبر أوركسترا افتراضي ويسجلون أغنية جماعية.

تحمل الأغنية عنوان "معا أجمل" Together is Beautiful، التي وضع القالب الموسيقي لها المؤلف الموسيقي الحاصل على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" BAFTA، جورج فينتون، بحيث يقوم كل موسيقي من كل مكان حول العالم بالارتجال على هذا القالب، لتجسد الأغنية قدرة الموسيقى على اختراق حدود المكان والزمان والعرق والجنس، وتثبت قدرة البشر على إيجاد أرضية مشتركة للتواصل والتفاهم والتعاون.

وقد التقى 57 عضوا من أعضاء هذا الأوركسترا في استوديوهات "آبي رود" في لندن من أجل الترتيب لهذه الأغنية.

إن الموسيقى هي اللغة التي يمكن لكوكب الأرض أن يفهمها دون الحاجة إلى كلمات لترجمتها، وربما لهذا السبب أطلق على الأوركسترا اسم "أوركسترا الأرض" تعبيرا عن اشتراك جميع البشر على الكوكب في نفس المصير، وضرورة التضامن والتكاتف من أجل الحفاظ على الكوكب.

وقد تم تسجيل أغنية "معا أجمل" في مواقع مختلفة حول العالم، كل على آلته الخاصة، وأحيانا الشعبية والتقليدية، ثم تم دمج هذه التسجيلات معا، بالإضافة إلى فيلم وثائقي يحكي حكايات الموسيقيين المشاركين في العمل.

ويذكر أن الرقم القياسي لأكبر أوركسترا في العالم حدث في مدينة بطرسبورغ الروسية في 1 سبتمبر 2019، حيث شارك في العزف 8097 موسيقيا، بدعم من صندوق "غازبروم" لدعم المبادرات الاجتماعية (روسيا) حيث عزف 181 أوركسترا و200 كورال من أماكن مختلفة في روسيا للمشاركة في هذا الحدث الضخم

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