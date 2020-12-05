أشرف عبد الباقي يكشف أغرب حادث تعرض لها خلال عمله بورشة حدادة والده

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن أغرب حادث تعرض له في صغره، موضحا أنه خلال عمله في أحد المباني قيد الإنشاء مع عمّال ورشة والده، كان يتحرك كثيرا في المكان، ويرتدي حذاء خفيفا.

وأضاف خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار": "كنت بجري من هنا لهنا ومرة بنط على لوح خشب أتاريه كان فيه مسمار 10 سم مصدي دخل في رجلي.. فالعمال عملوا حركة غريبة قلعوني الجزمة وابتدوا يضربوني على رجلي لغاية ما الدم الفاسد اللي جوا طلع".

وتابع: "بعد كده تم كوي مكان جرح المسمار في رجلي.. وروحت المستشفى بعدها أخدت حقن طبعا وغيره، لكن الدكتور وقتها قالي اللي اتعمل ده صح جدا.. ليهم طرق بدائية بيعالجوا نفسهم بيها ودا استغربته جدا".

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