انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يواصل مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع إدارة صن داونز الجنوب إفريقية، بشأن التعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو في الميركاتو الصيفي الجاري.

شهدت الساعات القليلة الماضية، تقدم جديد في مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء مع إدارة صن داونز، حيث تقاربت وجهات النظر بشأن إنتقال سيرينو إلى النادي الأهلي.

من جانبه قرر مسؤولو نادي صن داونز الجنوب إفريقي، تخفيض مطالبهم المادية من 4 ملايين دولار، إلى 3.5 مليون دولار، فى حين توقف عرض الأهلي عند 3 ملايين دولار.

وفي نفس السياق يحاول أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، التفاوض مجددا مع إدارة صن داونز، من أجل تخفيض جديد في صفقة سيرينو، خصوصًا فى ظل تمسك الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى بضم المهاجم الأروجوياني في الميركاتو الجاري.

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