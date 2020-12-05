دجلة يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي وادي دجلة في التعاقد مع أحد نجوم النادي الأهلي الواعدين، خلال الفترة المقبلة.

ويسعى دجلة لضم محمد شكري الظهير الأيسر للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بناءً على طلب من اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق.

وينتظر شكري موافقة مسؤولي القلعة الحمراء على الانتقال إلى وادي دجلة، وأن اللاعب لا يمانع من خوض تلك التجربة.

ويمتلك الأهلي العديد من اللاعبين المتميزين في مركز الظهير الأيسر، على رأسهم النجم التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

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