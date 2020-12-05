الكشف عن موعد تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يسعى مسئولو نادي الزمالك لتجديد عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التونسي فرجاني ساسي، لاستمراره لفترة أطول، بعد نجاحه خلال الفترة الماضية التي قضاها داخل جدران الأبيض.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الدولى التونسي فرجاني ساسي، وافق على تجديد عقده مع الزمالك، على أن يتم عقد جلسة بين اللاعب ووكيله وإدارة الأبيض، يوم الإثنين المقبل من أجل توقيع العقود الجديدة.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، فرجاني ساسي اشترط الحصول على مبلغ 2 مليون دولار في الموسم من أجل تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح أن اللاعب وضع شرطا أن يحصل على نصف راتب السنة المقبلة كاش، أي حصوله على مليون دولار.

وأشار عمر ربيع ياسين إلى أن الجلسة تكمن في حصول ساسي على مليون دولار بالإضافة إلى 300 ألف دولار مستحقات متأخرة له لدى النادي.

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