بيراميدز يطلب مدافع الزمالك.. والأبيض يرد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى نادي بيراميدز رغبته في ضم نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات بشكل جادي مع مسئولي الزمالك، للحصول على خدمات الونش، وقوبل هذا الطلب بالرفض، حسب ما أوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين.

وأشار عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إلى أن محمود الونش يرغب في الرحيل عن الزمالك، حيث قام بعقد جلسة مع أيمن يونس من أجل إقناعه والضغط لارتداء القميص السماوي بسبب حصوله على مقابل مادي مجزي حال رحيله.

ويرغب مسئولو بيراميدز في بناء فريق قوي بلاعبين أصحاب خبرة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

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