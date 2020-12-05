الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

يستهدف نادي الزمالك يستهدف ضم نجم النادي الإسماعيلي بصفقة تبادلية، خلال موسم الانتقالات الحالي.





وأكد مصدر مطلع، أن الزمالك يسعى لضم عمر الوحش، لاعب النادي الإسماعيلي، خلال الفترة الحالية.





وأشار إلى أن الزمالك على استعداد للتخلي عن جناحه مصطفى فتحي، مقابل ضم الوحش.





وتابع المصدر "الوحش ينتهي تعاقده مع النادي الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مجانا لأي نادي في يناير المقبل".





وأكمل "التعاقد مع لاعب وسط الإنتاج محمد عادل وتواجد دونجا وعماد حمدي ومخلوف، دفعت إدارة الدروايش للموافقة على عرض مسؤولي الزمالك".





وواصل "إدارة الإسماعيلي تنتظر موافقة الزمالك لتفعيل الصفقة التبادلية بانتقال عمر الوحش للزمالك مقابل الاستغناء عن مصطفى فتحي، خاصة بعد طلب الأخير الرحيل بسبب قلة مشاركته مع الفريق الأبيض".



