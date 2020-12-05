يعد الهجوم عليها... ماذا قالت ريهام سعيد؟

أعربت الإعلامية ريهام سعيد، عن استيائها من الضجة التي أثيرت بشأن حلقتها الأخيرة من برنامجها "صبايا الخير" والتي تناولت صيد الحيوانات، موضحة أن هدف الحلقة لم يكن تعذيب الحيوانات، ولكن توضيح مهنة صيد الحيوانات.





وأشارت "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم رفع الحلقة من "السوشيال ميديا" حتى لا يتم تحريفها، مضيفة: "أنا لا عذبت تعالب، ولا أخدت صور فتاة المول، ولا قلت على التخان ريحتهم وحشة، الحاجات بتتلفقلي".



وأضافت: "أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل ومنهارة"، منوهة بأنها ستعرض فيديو اليوم عن تفاصيل جديدة بالحلقة التي تسببت في هذه الضجة، لافتة إلى أن "الهاشتاج" الذي تم اطلاقه عن الحلقة دشن في الخامسة والنصف فجرا، معقبة: "ولا واحد من اللي بيتكلم شاف الحلقة".