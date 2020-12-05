شريف رمزي يحضر العرض الخاص العالمي لفيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي_ولاء عبد الناصر_ تصوير مصطفى الديب
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حضر الفنان شريف رمزي العرض لفيلم "حظر تجول"  بمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 42، للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وارتدى شريف بدلة لونها أزرق وقميص ابيض، وخطف الأنظار إليه على السجادة الحمراء بإبتسامته الجميلة.

يعد فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

وحرص على حضور عرض فيلم "حظر تجول" الفنان أمير شاهين وزوجته، هاني رمزي، لينا شماميان، صبري فواز، توني ماهر، جمال العدل، نسرين طافش، سيد رجب، هاني رمزي، تامر حبيب، شريف رمزي، هنا شيحة، ليلى علوي، بشرى، بسنت شوقي، كارول سماحة، وغيرهم.



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