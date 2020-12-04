غدا.. صناع ونجوم "خيط حرير" ضيوف لميس الحديدي

Advertisements





يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، صناع ونجوم مسلسل "خيط حرير" وذلك في حلقة يوم غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يأتي الحوار بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الفترة الماضية، حيث يتحدث نجوم وصناع المسلسل عن كواليس العمل وأبرز القضايا التي يطرحها بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتطرق إليها اللقاء.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".



