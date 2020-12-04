خالد زكى استغربت من شائعة مرضى و لا أحمل ضغينة لأحد

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قال الفنان خالد زكى" استغربت من شائعات مرضى ولكن السوشيال ميديا فى الفترة الاخيرة انتشرت أخبار غير صحيحة عنى واطلب من يقوم بنشر تلك الاخبار بمراعاة الدقة وأحمد الله إنى أحب جميع الناس ولا أحمل ضغينة لأحد".



وأضاف خالد زكى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياه، انى اجتماعى جدا ولا انتمى لمجموعة معينة والكل اصدقائى واخواتى وعلاقتى جيدة بالجميع.