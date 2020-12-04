عاجل - إيقاف نجم بيراميدز لتعاطيه المُنشطات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقي نادي بيراميدز خطابًا رسميًا، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يُفيد بإيقاف إبراهيم حسن لاعب الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة بسبب تعاطيه المنشطات.
 
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إبراهيم حسن خضع لكشف منشطات خلال مواجهة فريقه امام حوريا كوناكري في نصف نهائي البطولة الكونفدرالية".

وأتم: "وأثبت الكشف الذى خضع له اللاعب تعاطيه لمواد منشطة مما أدي لايقافه".


وشدد: "نادي بيراميدز استئانف على العقوبة، ورفع قضية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وإبراهيم لن يتمكن من المشاركة سواء محليا او قاريًا لحين انتهاء ايقاف".

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منشطات بيراميدز الاتحاد الإفريقي إبراهيم حسن إبراهيم جسن

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