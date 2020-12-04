الوزراء ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بتسجيل صندوق تحيا مصر لرقم قياسي جديد

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شارك عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والمشاهير مساء اليوم الجمعة في احتفالية صندوق تحيا مصر الذي نجح في تسجيل رقم قياسي جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة.

جاء ذلك خلال حفل نظمه الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، بحضور السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، الثقافة، والشباب والرياضة، والدولة لشئون الإعلام، والدكتورة راندا المنشاوي مساعد رئيس مجلس الوزراء، وواللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية وعدد من كبار رجال الأعمال ورموز الفن والإعلام.

ومن نجوم الفن والإعلام تواجد آسر ياسين،أمينة خليل، والإعلامية دعاء فاروق، دكتور سامر يوسف وحرمه المهندسة رباب عبد العاطي.. بالإضافة الى الصحفيين محمد زاهر وأسماء سمير ومي سيد.



وخلال الحفل استعرض صندوق تحيا مصر محاولاته الثلاث لتسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية عرفها التاريخ، حيث شهد الحضور فيلما تسجيليا يوثق المحاولات الثلاث وكذلك إعلان الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لجينيس حصول الصندوق على ثلاثة ألقاب هي: أكبر قافلة تبرع بالدواجن في العالم، وأكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية، وأكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم على الإطلاق.



كما أطلق الصندوق خلال الحفل حملة جديدة، بعنوان نتشارك من أجل الإنسانية، يدعو من خلالها كل أطراف العمل التطوعي والخيري حول العالم للتنافس من أجل تحقيق أرقام قياسية في دعم كل كما ينمي ويرتقي بالإنسانية كافة.



من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: "سعينا خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف جهود الصندوق في مجال رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتدشين أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن القافلة تضمنت 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية.

وأضاف: تحدينا الوقت والمسافة بجمع 480 شاحنة في مكان واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لانطلاقها إلى 27 محافظة بالجمهورية، لتوصيل الغذاء والملابس والأغطية لمستحقيها في قرى ونجوع نائية، وتمكنا من تسجيل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية، عبر أكبر قافلة تبرع بالدجاج قوامها 2000 طن من الدواجن، كما نجح الصندوق في اقتناص لقب أكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية عبر تنظيم قافلة مواد غذائية جافة قوامها 300 ألف صندوق يتضمن مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الجافة وغيرها من احتياجات الأسرة من الغذاء.



وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق لم يكتف بتحقيق رقمين قياسيين تم تسجيلهما للمرة الأولى دوليًا، إنما سعينا في محاولة رسمية لتحطيم الرقم القياسي السابق لأكبر قافلة من الشاحنات في العالم والذي تم تسجيله عام 2004 بنحو 416 شاحنة، وبالفعل نجحنا في تحطيم هذا الرقم وأصبح الصندوق حاملا للقب تنظيم أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم، بعد أن احتفظت به هولندا لمدة 16 عاما دون منافس،فعلى مسافة 7.5 كيلو متر استطاع صندوق تحيا مصر تنظيم قافلة شاحنات بلغ عددها 480 شاحنة، وسط أجواء الطقس القاسية والأمطار الغزيرة، ليحطم بذلك الرقم القياسي العالمي لأكبر قافلة شاحنات.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن كلمة السر في نجاح هذه القافلة كانت في حرص الصندوق على حشد همم العديد من أطراف العمل المجتمعي والتطوعي في مصر، ليس فقط من خلال التبرع المادي والعيني لصالح الصندوق، وإنما من خلال المئات من الشباب المتطوعين لخدمة الأسر الأولى بالرعاية الذين شاركوا الصندوق في توزيع محتويات القافلة على مستحقيها، في مختلف القرى والمناطق النائية، خاصة أن الصندوق نجح في توصيل هذه القافلة إلى أقصى الحدود المصرية، سواء بتوزيع المواد الغذائية والأغطية على ساكني منطقة بئر العبد ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى منطقة وادي العلاقي والتي تبعد عن مدينة أسوان نحو 180 كيلو متر في اتجاه جنوب البلاد.



يأتي تنظيم مسيرة أكبر قافلة شاحنات على مستوى العالم في إطار حملة الصندوق لدعم مليون أسرة فقيرة خلال فصل الشتاء، وإمدادها بالمواد الغذائية والأغطية والملابس لحمايتهم من قسوة الشتاء، حيث يعمل الصندوق على دعم الأسر الفقيرة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة التي توفر الحماية الاجتماعية لهذه الأسر، من خلال استقبال التبرعات المادية والعينية بالشراكة مع العديد من المؤسسات والأفراد التي تتبنى برامج المسئولية المجتمعية.





يجدر بالذكر أن رسالة صندوق تحيا مصر تهدف إلى توفير شتى سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، حيث تستهدف قوافل الصندوق بشكل عام، الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدات المعيلات، والأرامل وأبناء السجينات، وكذا حماية الأطفال بلا مأوى.