أسعار الدولار اليوم السبت 5-12-2020

استقرت أسعاره اليوم السبت 5 – 12 – 2020 ، مع تعطل البنوك فى أجازتها الأسبوعية اليوم الجمعة، ليسجل في كلا من بنك عودة والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وكريدي أجريكول وبنك الاسكندرية ليصل إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في بنك عودة والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وكريدي أجريكول وبنك الاسكندرية ليصل إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.









واستقر الدولار في بنوك مصر إيران وبنك التعمير والاسكان وبنك الشركة المصرفية العربية ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.