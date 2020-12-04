بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

استقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة الفيلم المصري "حظر تجول" المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 42.

شهد المسرح حضور كبير وكثيف لم تشهده أفلام أخرى، إذ حرض على حضوره مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم "نسرين طافش، ليلى علوي، هنا شجة، جميلة عوض، المخرج مجدي أحمد علي، شريف رمزي، أمير شاهين، وحيد حامد".

ومن صناع الفيلم حضر المخرج أمير رمسيس، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أمينة خليل، الفنان أحمد مجدي، الموسيقار تامر كروان، المنتج صفي الدين محمود.

وقدم الفيلم الناقد أندرو محسن المنسق الفني للدورة 42، قائلا "يسعدنا الإعلان عن واحد من أبرز أفلام المسابقة هذا العام، هو (حظر تجول) لأمير رمسيس في عرضه العالمي الأول".

وقال أمير "فخورين بمشاركتنا في المهرجان، وحابب أرحب بأعضاء فريق العمل ومنتجين الفيلم صفي الدين محمود، وأشكر الفريق التقني الذي كان خلف الكاميرا، ومنهم سالي والي"، ودعا باقي الفريق للوقوف وليحييهم الحضور، مضيفا " شكرا ليكم الفيلم مكنش هيبقى موجود النهاردة من غير شغلكم".

وقدم حفظي أبطال الفيلم، قائلا "بطلة الفيلم عاشقة للسينما وصديقة مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة إلهام شاهين" واستقبلها الجمهور بتصفيق حار، ليتابع "أرحب بصديقتي المقربة أمينة خليل، وأخيرًا الفنان أحمد مجدي".

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"فيلم حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"
بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"
بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"
بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"
بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"
بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيلم حظر تجوال حظر تجوال الفنانة امينة خليل الفنانة الهام شاهين

أخبار تهمك

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 7 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محمود الليثي يغني لحظر التجوال في أحدث أفلام أمير رمسيس

الهام شاهين تروج لفيلمها الجديد "حظر تجول"

أمير رمسيس: العرض العالمى الأول لجمهور «القاهرة السينمائى» أحسن بداية لرحلة «حظر تجول»

إلهام شاهين تشارك جمهورها بإطلالاتها في حفل مهرجان الجونة السينمائي

غدا.. العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي

اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين وأمينة خليل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

10:30 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم