مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفجر
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فى اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشان تامين الرعايا المصريين بالخارج، نجحت الاجهزة المعنية فى اطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال الذى كان محتجز لدى جماعه الحوثيين اليمنية وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة، و قد شابها العديد من العقبات.


هذا وقد اسفرت جهود الدولة عن إعادة المواطن المصرى اليوم ٤ ديسمبر إلى البلاد بالتنسيق مع الاجهزة اليمنية ومنظمه الهجرة الدوليه فى عدن عقب اجلائه من مناطق الحوثيين الى محافظة عدن اليمنية ومنها إلي جمهوريه مصر العربيه.
مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال
مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال
مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال
مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

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