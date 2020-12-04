موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

يتسائل العديد من الأشخاص عن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة، ولا سيما بعد انتشار بعض الشائعات عن تأجيل وزارة المالية المصرية لموعد صرف هذه الدفعة والتي تبلغ 500 جنيه، على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع في الفترة الأخيرة، ما أثار البلبلة والقلق بين المواطنين ولا سيما المستفيدين منها، إلا أن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الشائعة جملة وتفصيلًا، ومؤكدة أنه سوف يتم صرفها للمستحقين في موعدها الذي سبق تحديده.





موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة





أكدت وزارة المالية المصرية أن الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة سوف يتم صرفها في موعدها المحدد من قبل، وهو الأسبوع القادم، مضيفة أنه سوف يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021م، حرصًا من الدولة على رفع الأعباء عن كاهل أصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة، ولا سيما من فئة العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بجائحة كورونا التي ما زال يعاني منها العالم أجمع.





منحة العمالة غير المنتظمة



