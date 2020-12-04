الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط أمطار غداً وتفاصيل حالة الطقس السبت 5 ديسمبر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:30 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط أمطار غداً وتفاصيل حالة الطقس السبت 5 ديسمبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية عن تفاصيل حالة الطقس غداً السبت 5 ديسمبر الجاري، وأشارت إلى أن طقس الغد مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال وجنوب الصعيد، كما أن الرياح معتدلة، مع استمرار تساقط الشبورة المائية على أغلب أنحاء البلاد خلال الساعات المبكرة من الصباح.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط أمطار غداً وتفاصيل حالة الطقس السبت

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط أمطار غداً وتفاصيل حالة الطقس السبت 5 ديسمبر 1

وأضافت الأرصاد في تقريرها حول حالة طقس السبت ليلاً، أنه يسود طقس بارد خلال فترات الليل على السواحل الشمالية والقاهرة ومائل للبرودة ليلاً على جنوب سيناء وشديد البرودة على جنوب وشمال الصعيد، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن تساقط الأمطار يوم السبت، وأضافت أن الأمطار تتساقط على 6 مناطق وتكون متوسطة إلى خفيفة المناطق التالية “الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبور سعيد ورفح والعريش”.

وخلال منشور للهيئة العامة للأرصاد منذ قليل عبر صفحتها على الفس بوك، أشارت إلى وجود كتلة سحابية عالية يصاحبها تيار نفاث وتؤثر علي العديد من مناطق متفرقة للبلاد، ولكنها أشارت إلى عدم وجود أي قلق من هذه الكتل السحابية، وذلك بسبب جفاف السطح كما أنه لا يوجد تطور لهذه السحب، وأكدت الأرصاد على وجود حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، وخلال الأسبوع القادم.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط أمطار غداً وتفاصيل حالة الطقس السبت 5 ديسمبر 2

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط أمطار غداً وتفاصيل حالة الطقس السبت 5 ديسمبر

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