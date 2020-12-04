ميار الببلاوى تتصدى لشائعة وفاتها عبر "انستجرام" مستعجلين على إيه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

أعربت الاعلامية ميار الببلاوي، عن استيائها بسبب انتشار شائعات تفيد بوفاتها وتم نشرها على بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرضت لأزمة صحية سافرت على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج.

حيث قامت "الببلاوى" بنشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وكانت الصورة لمنشور لإحدى الصفحات التي روجت لشائعة وفاتها، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل مستعجلين على إيه علشان تطلعوا إشاعة زى دى، أنا بفضل الله وبفضل دعواتكم ربنا منّ عليا بالشفا وراجعة قريب، ليه بتفولوا عليا بالموت فى الغربة نفسى أشوف ابنى وأمى لا خوف ولا فزع من لقاء الله بس مش بالإشاعات تموتوا الناس عيب".

وكانت الفنانة ميار الببلاوى كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من أمريكا، قائلة: "سافرت أمريكا لمتابعة حالتى الصحية مع الدكتور الخاص بي وكنت سأقضى 10 أيام فقط فى مدينة دالاس بولاية تكساس".

وتابعت ميار: "وقبل موعد رجوعى لمصر شعرت بتعب فى جسمى ووجع غريب في رجلى مستحملتهوش وكانت معايا صديقتى وقتها دخلت المستشفى الدكاترة قالوا بوادر جلطة ولازم اتحجز، ولكن صممت إنى أخرج من المستشفى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة الاعلامية ميار الببلاوى ميار الببلاوى الاعلامية ميار الببلاوى

أخبار تهمك

رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

رضوى الشربيني تعلق على شائعة وفاة إليسا

بعد تدهور حالته الصحية.. مصطفى حفناوي يتصدر تريند جوجل

تعليق صارم من ابنة فيروز على شائعات وفاة والدتها

رد ناري من رانيا محمود ياسين بعد شائعة وفاة والدها

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مروج شائعة وفاة الفنان محمود ياسين

آخرهم سمير غانم.. شائعات الوفاة تلاحق الفنانين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم