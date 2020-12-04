ميار الببلاوى تتصدى لشائعة وفاتها عبر "انستجرام" مستعجلين على إيه

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أعربت الاعلامية ميار الببلاوي، عن استيائها بسبب انتشار شائعات تفيد بوفاتها وتم نشرها على بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرضت لأزمة صحية سافرت على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج.



حيث قامت "الببلاوى" بنشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وكانت الصورة لمنشور لإحدى الصفحات التي روجت لشائعة وفاتها، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل مستعجلين على إيه علشان تطلعوا إشاعة زى دى، أنا بفضل الله وبفضل دعواتكم ربنا منّ عليا بالشفا وراجعة قريب، ليه بتفولوا عليا بالموت فى الغربة نفسى أشوف ابنى وأمى لا خوف ولا فزع من لقاء الله بس مش بالإشاعات تموتوا الناس عيب".



وكانت الفنانة ميار الببلاوى كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من أمريكا، قائلة: "سافرت أمريكا لمتابعة حالتى الصحية مع الدكتور الخاص بي وكنت سأقضى 10 أيام فقط فى مدينة دالاس بولاية تكساس".



وتابعت ميار: "وقبل موعد رجوعى لمصر شعرت بتعب فى جسمى ووجع غريب في رجلى مستحملتهوش وكانت معايا صديقتى وقتها دخلت المستشفى الدكاترة قالوا بوادر جلطة ولازم اتحجز، ولكن صممت إنى أخرج من المستشفى".



