حياة كريمة.. تسليم ماكينة الفرم والتخلص النهائى من النفايات الطبية بقرية اولاد صبور بالدقهلية

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،اليوم الجمعة، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بمرافقة لجنة تسليم ماكينة الفرم والتخلص النهائى من النفايات الطبيه ماركه سيزا الايطاليه وذلك للوحدة الصحية بقرية اولاد صبور التابعة للوحدة المحلية لقرية العصافرة بمركز المطرية





و تقوم الماكينه بفرم النفايات الطبيه ليتم التخلص منها نهائيا ولا يمكن مطلقا اعادة استخدمها مرة اخرى،حرصا على صحة وحياة المواطنين، وقد اوضح رئيس مركز ومدينة المطرية ان سعه الماكينه في الدوره الواحدة تقوم بفرم من 50كيلو الي 70كيلو في وقت من 30دقيقه الي 40دقيقه في الدوره الواحدة



واشار رئيس المركز ان محافظ الدقهلية وجه ان تكون هذه الماكينة فى خدمة القطاع الطبى بالكامل فى نطاق محافظة الدقهلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهليه.



واضاف انه تم خلال الاسابيع الماضى، بحضور مفوضى وزاره الإنتاج الحربي وممثلى مديرية الصحة انهاء اجراءات استلام الجهة الشاغلة لمبني مركز الرعايه الاولية "الوحدة الصحية" لقرية اولاد صبور قرية العصافره، ضمن اعمال مبادرة حياة كريمة،وتم الاطمئنان لاستكمال التجهيزات والاجهزة الطبية، والاثاث.



اوضح محافظ الدقهلية انه سبق وان تم تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطني القرية ولخدمة القرى المجاورة وذلك فى مجالات رصف الطرق والصحة والبيئه والتعليم والبنية التحتية





اوضح المحافظ ان مشروعات المبادرة شملت تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطنى القرية ورصف الطريق الترابى المؤدى لوحدة طب الاسرة واحلال وتجديد الكوبرى الذى يربط بين القرية ووحدة طب الاسرة إضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل فى اطار توفير سكن كريم بالاضافة الى تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين وايضا قوافل بيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.



وأكد المحافظ ان المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الاكثر احتياجا عملا على راحتهم وتوفير حياة كريمة لهم.



جاء ذلك فى اطار مبادرة " حياة كريمة " للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى بدعم ومساندة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر



