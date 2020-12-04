صحة الشرقية تستكمل سلسلة المهارات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
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تنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، واستكمالا لسلسلة التدريبات للفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، بعد قيام الإدارات الفنية بالمديرية بتنفيذ برتوكول تعاون بين الإدارة العامة للصيدلة، تحت إشراف مدير عام الإدارة، وتفتيش الصيدلة الإكلينيكية، مع الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة المستشفيات، وإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإقامة برامج تدريبية بمعدل محاضرة أسبوعيًا بمستشفي من مستشفيات الصحة بالمحافظة.

تم تنفيذ دورة تدريبية للفرق الطبية بمستشفي ههيا المركزي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفي، تم خلالها تدريب الفريق الطبي من الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض، علي الطرق الصحيحة لحل المضادات الحيوية، وطرق تخفيف الأدوية عالية التركيز، وطرق الحفظ الصحيحة للدواء بعد الفتح، والفترة الزمنية للصلاحية بعد فتح الدواء، كما تم تقديم شرح مفصل عن أشهر الحالات المرضية بالعنايات المركزة دخولًا للمستشفيات، مثل حالات الحماض الكيتوني السكري لمرضى السكري، وشرح طبيعة المرض والتشخيص وخطة العلاج، بمشاركة صيدلي إكلينيكي لتقديم كل المعلومات اللازمة عن الأدوية المستخدمة، وضبط جرعات الأدوية المعطاه للمرضي بالعناية المركزة، وعن تفاعلات الأدوية المختلفة مع المحاليل.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين والمشاركين هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.
صحة الشرقية تستكمل سلسلة المهارات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات
صحة الشرقية تستكمل سلسلة المهارات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات
صحة الشرقية تستكمل سلسلة المهارات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات
صحة الشرقية تستكمل سلسلة المهارات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات
صحة الشرقية تستكمل سلسلة المهارات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات
صحة الشرقية تستكمل سلسلة المهارات التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات

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