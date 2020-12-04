بكاس إفريقيا وتورتة التاسعة للأهلي.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده

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احتفل الفنان كريم فهمى، بعيد ميلاده الـ38 وذلك عبر حسابه الشخصي لـ موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



حيث نشر "فهمي" صور له بصحبة شقيقه الفنان أحمد فهمى، تتوسطهم تورتة احتفاء بتتويج النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخه، وكان عليها شعار الأهلى إضافة لرقم 9، كما ظهروا وهم يحملون كأس البطولة الأفريقية.



وعلق كريم فهمي علي الصور قائلًا "شكراcake_up_egypt على الكعك الرائع #king #ahly #cup #africa"



وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



يشار إلى أن احدث أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.





