أحمد خالد صالح ينشر صورة من شهر العسل ويعلق.. "من الجنة ومع الحب"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان احمد خالد صالح، جمهوره ومتابعيه بـ صورة من المالديف أثناء قضاء شهر العسل مع زوجته الفنانة هنادي مهنى، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "صالح" في الصورة بإطلالة صيفية، وعلق على الصورة قائلاَ:"من الجنة مع الحب" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

واقيم حفل زفاف الثنائي الشهر الماضي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وطرحت الفنانة هنادي مهنى، أغنية "أول كلام" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.

أغنية "أول كلام" لـ هنادي مهنى، من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع موسيقي أحمد عادل، صولو: الموسيقار هانى مهنى، جيتار: مصطفى نصر: ميكس وماستر: خالد رؤوف.

وأقيم حفل زفاف هاندي مهنى وأحمد خالد صالح، يوم الجمعة 6 نوفمبر، في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

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هنادي مهنا احمد خالد صالح

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