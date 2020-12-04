موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى للاهلى الدفع ببدر بانون لاعب الفريق الجديد في مباراة طلائع الجيش المقررة غدا السبت في نهائى كاس مصر.









ويرغب موسيماني في مفاجأة الطلائع بعناصر جديدة قد تساعد الفريق على الاستحواذ المبكر على المباراة، ووضح إهتمام المدير الفنى بالوافد الجديد خلال التدريبات الأخيرة للفريق، كما أكد بانون للمدرب جاهزيتة للظهور الأول مع الأهلى بعد توقيعة على عقد إنضمام للفريق.







