مستجدات كورونا ومد مهلة التصالح في البناء.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

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شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 27 نوفمبر، وحتى اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020:





مد مهلة التصالح في مخالفات البناء



أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات شملت الموافقة على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام، وذلك استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية.







توفير لقاحات كورونا



كما وافق المجلس على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.







مشروع القطار الكهربائي السريع



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط، وكذلك الموافقة على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنةـ العاصمة الإداريةـ العلمين) في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتبارًا من العام المالي 20202021، واعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه في الموازنة لصرف قيمة الأعمال المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام، إلى جانب الموافقة على قرار بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءًا من 1 يوليو 2021، مع استثناء الجهات التي لها طبيعة خاصة بالدولة، فضلا عن الموافقة على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم.





تعديل بخصوص شروط حجز الإسكان الاجتماعى



كما شملت القرارات أيضا الموافقة على قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة كوم أمبو، فضلا عن الموافقة على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل"سكن لكل المصريين"، ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، و14 ألف جنيه شهريًا للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وكذلك الموافقة على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى 3062020.





ضبط النمو السكاني



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصي



كما تم عقد اجتماع لاستعراض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير صندوق تطوير العشوائيات، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" محافظا القليوبية، والقاهرة، وكذلك عقد اجتماع لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، حيث كلف بعرض البرنامج على المجموعة الاقتصادية تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشئون التخطيط، والمستشار الاقتصادي للوزيرة، فضلًا عن عقد اجتماع لمتابعة أعمال تطوير طريق الفيوم، والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.





تطوير المدن وعواصم المحافظات



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى للمشروع الذي يضم نحو نصف مليون وحدة سكنية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.







مستجدات كورونا



وترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكد على تنفيذ مشروع "تبطين الترع" بالقرى المستهدفة وإقامة مجمع صناعي حرفي لخدمة أهالي القرى، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.







ترميم وتطوير القاهرة الإسلامية



كما ترأس مدبوي اجتماعا لمتابعة مخططات ترميم وتطوير القاهرة الإسلامية، حيث تم التأكيد على وجود تكليفات من رئيس الجمهورية بسرعة البدء في التنفيذ، والبدء قريبًا في تطوير عدد من الميادين على غرار "التحرير"، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، ومساعد وزير السياحة والآثار، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، وأيضًا تم عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس شركة تنمية الريف المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بجانب اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، من خلال إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود "نافذة"، لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وذلك بحضور وزيري المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير الداخلية لشئون أمن المنافذ، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، ومسئولو الجهات المعنية.







تأهيل مباني المعهد القومي للأورام



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت تفقد أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام وتطوير خدماته، ضمن خطة الترميم والتطوير والتحديث التي يخضع لها هذا الصرح الطبي الهام، التي بدأت فور تضرره جراء حادث تفجير تعرض له في أغسطس 2019، وذلك برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ القاهرة، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد المعهد القومي للأورام، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى جانب تفقد أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، حيث أشاد بالنقلة النوعية في الخدمة الطبية للمستشفى بعد التوسع في خدماتها، وذلك برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ القاهرة، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية طب قصر العيني، ومسئولي التنفيذ.



تطوير منطقة سور مجرى العيون



كما شملت الأنشطة أيضا، تفقد أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وكذلك شهد مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض شركات المقاولات والأعمال الإنشائية؛ لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وكذا شهد توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة غاز الأقاليم "ريجاس"، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لهذه المناطق الصناعية، فضلًا عن تفقد أعمال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ممشى أهل مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشاري المشروع.



وأبقى مدبولي كلمة خلال وقائع إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بجمهورية مصر العربية للعام 2019 - 2020، حيث قال إنه لأول مرة منذ 20 عاما تشهد مصر انخفاضا لمعدلات ونسبة الفقر، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهاز.





أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد عقد لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة، وكذا جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى لقاء سيادته مع وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية.