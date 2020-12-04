طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع خلال سبتمبر

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الجمعة، ارتفاع طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1 بالمائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع زيادة بنحو 1.3 بالمائة خلال سبتمبر.





وكانت تقديرات المحللين تُشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف ترتفع بنحو 0.8 بالمائة خلال أكتوبر.





وصعدت طلبات المصانع باستبعاد النقل بنحو 1.2 بالمائة خلال الشهر قبل الماضي.





وارتفعت الشحنات للشهر السادس على التوالي بنحو 1 بالمائة، كما صعدت المخزونات بنسبة 0.2 بالمائة.





وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 90.57.