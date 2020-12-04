حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

تحدث مصدر مطلع في جهاز الكرة بفريق إنبي، عن صحة مفاوضات الزمالك أو بيراميدز، للحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق.





وقال المصدر في تصريحات صحفية ، اليوم الجمعة: "الحديث عن مفاوضات الزمالك أو بيراميدز مع أسامة جلال غير صحيح".





وتابع: "لم نتلقى أي عرض رسمي، ولم نحدد أيضا قيمة لبيع أسامة جلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحال وصول عرض سوف ندرسه".



