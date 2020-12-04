محافظ الغربية: تلقينا ١٣٩ ألف طلب تصالح بإجمالي ٨٨٩ مليون جنيه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن المحافظة تلقت ١٣٩ ألف و٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار دكتور طارق رحمي إلى أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ ١٢ ٢٠٢٠، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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