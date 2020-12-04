تقارير.. ميسي يقترب من الدوري الإنجليزي

أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية، اليوم الجمعة، الى التطورات بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل، وإمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.









وقالت صحيفة "ذا صن": "مانشستر سيتي عاد إلى صدارة سباق التعاقد مع ميسي مجانًا في الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن كل المرشحين المحتملين على رئاسة برشلونة، لم يقدموا أي مساعدة حتى الآن، لإقناع ميسي بالبقاء وتجديد عقده".





وتابعت الصحيفة: " أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان أظهرت الاهتمام بميسي، لكن باريس والمان سيتي فقط من يستطيعان توفير الطموح الرياضي والمالي الذي يقنع البرغوث بإبرام الصفقة".





وأشار التقرير إلى أن التصريحات الأخيرة لكارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون برشلونة، جعلت مانشستر سيتي يثق أكثر في إمكانية إبرام صفقة ميسي، والذي قال في تصريحاته: "بالنسبة لي، بصفتي رئيس اللجنة الاقتصادية لبرشلونة، وهي هيئة استشارية دون سلطة تنفيذية، كان يجب بيع ميسي في الصيف".





ونوه: "هذا أمر يتعلق بجانبين، الأول توفير الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب، والثاني أنه سيجلب الكثير من الأموال نظير بيعه، فالآن، برشلونة في أزمة اقتصادية، وتطالبنا رابطة الليجا بضرورة تقليص الرواتب بسبب الحالة الاقتصادية التي ضربت القطاع جراء انتشار فيروس كورونا".



