محافظ بورسعيد يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر



وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت خلال فترة وجيزة معدلات كبيرة من إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية فى العديد من المجالات والتى جعلت من بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة، مؤكدا على ترحيبه الكامل بكافة سبل التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الاوروبى، بما يساهم فى دعم خطط التنمية بالمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،اليوم الجمعة، أعضاء وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشريه بالجهاز ومهندس خالد فتحى رئيس قطاع المشروعات العامة، وأحمد الملطى مدير فرع بورسعيد والمهندس أشرف حسين نائب رئيس قطاع المشروعات والمهندسة امل حامد الالفي مدير وحده ادارة مشروعات البنيه الاساسيه.وذلك بحضور الاستاذ عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين عضو مجلس النوابوناقش الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الثانية التى يشرف علي تمويلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدمة من الاتحاد الاوروبي بنك الاستثمار الاوروبي فى إطار التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد فى مجال رفع كفاءة الصرف الصحى من خلال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمناطق خديجة أ وب وزمزم والحراسات فى إطار خطة المحافظة لتطوير قطاع الصرف الصحى، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من التعاون بين المحافظة والجهاز التي تم من خلالها رفع كفاءة وتطوير مركز شباب القابوطي وعدد ٤ مدارس.