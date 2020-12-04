محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بمتابعة حالة طفل مصاب بمضاعفات في القلب (صور)

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أستوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدد من المواطنين الذي قد استمع لمطالبهم، اثناء زيارته اليوم الجمعة، للمستشفى التخصصي، وأستفسر عنها من الطاقم الطبي، مطمئنا الأهالي على أن شكواهم محل اهتمام، وموضحًا لهم كثير من استفساراتهم الخاصة بذويهم من المرضى داخل المستشفى، وأن الجميع أطباء وتمريض لا يدخرون جهدا في توفير الرعاية الطبية اللازمة والأفضل.



وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بمتابعة مطلب أحد المواطنين الذي يلتمس مساعدته في علاج حالة طفله المصاب بمضاعفات في القلب، حيث كلفه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، وان استلزم الأمر التنسيق مع الوزارة بشأن علاجه بالمستشفى التي يتوافر بها إمكانية علاجه، بجانب تكليف مكتبه بديوان عام المحافظة بتسجيل رقم المواطن ومتابعة ما تم تنفيذه معه.



رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والأستاذ على يوسف رئيس مدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد جمال نائب المستشفى التخصصي، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي.

