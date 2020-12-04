هنادي مهنى تبهر جمهورها بإطلالة على البحر بدون ميك أب

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شاركت الفنانة هنادي مهنى صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و ظهرت "مهنى" في الصورة بدون ميك أب وأمام البحر وبشعر منسدل على كتفها حيث أظهرت المتابعين بإطلالة رقيقة وهادئة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هندي مهنى مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية وذلك مع ياسر جلال ومي عمر وأحمد خالد صالح.