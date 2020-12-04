محافظ بني سويف يطمئن على حالة مديرة مستشفى ناصر عقب تعرضها لحادث سير

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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتورة سالي الخولي مدير مستشفى ناصر العام، التي قد تعرضت "أمس" لحادث سيارة بدائري طنسا بمركز ببا جنوب بني سويف، أثناء عودتها من العمل إلى منزلها، وتم نقلها لطوارئ المستشفى الجامعي قبل أن يتم نقلها للمستشفى التخصصي لاستكمال باقي الفحوصات وإجراء الجراحة اللازمة.



واطمأن محافظ بني سويف على حالتها الصحية، وتبادل معها الحديث،محفزا ومشجعا لها، وطمأنها أن الجميع هنا بجوارها، حتى يتم إجراء العملية الجراحية لها اليوم وخروجها وتعافيها لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى العام بناصر، والتي يشهد لها الجميع بتفانيها في العمل وإخلاصها المميز.



وناقش المحافظ حالتها الصحية مع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وطاقم المستشفى، حيث أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابنة المنظومة الصحية ومن أهم عناصرها، مشيرا إلى اتصال وزيرة الصحة بها واطمئنانها عليها والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية لها.



رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد جمال، نائب المستشفى التخصصي، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي.

