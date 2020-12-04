طلائع الجيش يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة الأهلي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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يتجه الفريق الاول بنادي طلائع الجيش إلى الإسكندرية اليوم إستعدادا لمواجهة الاهلي في الثامنة مساء الغد بملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.


واخطر الاتحاد المصري لكرة القدم طلائع الجيش بسلبية نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق امس ضمن البروتوكول الطبي المتبع من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.


وفي نفس السياق، يخوض الفريق مرانا خفيفا فور وصوله إلى الإسكندرية اليوم إستعدادا للقاء المرتقب، ثم الدخول في معسكر حتى موعد المباراة مساء غدا السبت.


ويطمح مسؤولو طلائع الجيش في الفوز على المارد الأحمر وخطف لقب كأس مصر الذي سيكون الأول في تاريخه، بعد ان ضمن طلائع الجيش أيضاً المشاركة في السوبر المصري أمام الأهلي.

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