عاجل.. بشرى سارة لنهضة بركان قبل موقعة الأهلي في السوبر الأفريقي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي نبأ سار خلال الساعات القليلة الماضية قبل الموقعة المرتقبة والهامة التي يخوضها الفريق ضد النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.


وتلقى حامل لقب الكونفدرالية الافريقي إخطار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بشأن إمكانية مشاركة لاعب وسط الفريق بكر الهلالي في مباراة السوبر.


حيث سبق وأن تم طرد اللاعب في نهائي الكونفدرالية ضد بيراميدز إلا أن الاجتماع الأخير للكاف في القاهرة خلص إلى إحالة إيقاف اللاعبين للنسخ الجديد من البطولات القارية ما يعني إستثناء السوبر بإعتبارها بطولة خاصة وتعديل القانون القادم.

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نهضة بركان كأس السوبر الافريقي الاهلي

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