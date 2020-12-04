عبد الإله الحافيظي يتمرد على الرجاء المغربي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تسببت القمة المالية التي أغرى بها مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي قائد الفريق محسن متولي بالبقاء لمدة موسمين في أزمة مع بعض نجوم الفريق الآخرين.


وكان الرجاء قد أغرى متولي بالحصول على 550 ألف دولار في الموسم الواحد الأمر الذي جعل عبد الإله الحافيظي يرفض الإنضمام للمجموعة التي تستعد لمواجهة الفتح الرباطي.


وإشترط الحافيظي الحصول على مستحقاته التي تفوق مبلغ الـ400 ألف دولار من أجل العودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.

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عبد الإله الحافيظي الرجاء الدوري المغربي

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