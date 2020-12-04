منى زكى: لو حياتى من غير أحمد حلمى مكنتش هكون سعيدة









أعربت الفنانة منى زكى عن أهمية وجود الفنان أحمد حلمى فى حياتها الشخصية، وذلك خلال ندوتها مع الإعلامية رايا أبي راشد فى مهرجان القاهرة السينمائي.

















وقالت منى زكى، أنها لاتتخيل حياتها بدون زوجها الفنان أحمد حلمى، ولو أنه غير موجود كانت حياتها ستكون تعيسة وحزينة.











