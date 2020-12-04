ليفاندوفسكي ينتقد إلغاء جائزة الكرة الذهبية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتقد الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني فكرة إلغاء مجلس فرانس فوتبول لجائزة الكرة الذهبية الخاصة بالعام الجاري.


وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل "أحدهم قرر إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام ربما يقررون مبكرًا مسألة تنظيم حفل الكرة الذهبية من عدمه، لأن كل كأس تكون معروفة لمن ستذهب".


وواصل "لقد قدمنا أمرًا مذهلاً. أنا سعيد أن الجميع قد شاهد ذلك. هذه الجوائز شيء جميل ورائع، لكني أعلم أيضًا أن كل جائزة شخصية هي للفريق. الفريق بدون مهاجم يجد صعوبة في العمل، لكن المهاجم بدون الفريق لا يعمل أيضًا".


وكان ليفا قد توج بالثلاثية المحلية مع بايرن في 2020، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، مما يجعله مرشحًا قويًا للفوز بالكرة الذهبية، إذا نظمت الجائزة هذا العام.

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ليفاندوفسكي جائزة الكرة الذهبية بايرن ميونخ الدوري الألماني

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