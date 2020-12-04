الهند تستدعي سفير كندا احتجاجا على تصريحات ترودو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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استدعت الهند المفوض السامي لكندا وسلمته مذكرة احتجاج على تعليقات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بشأن احتجاجات المزارعين المتواصلة في البلاد.

 

وشددت وزارة الخارجية الهندية على أن "تصريحات رئيس وزراء كندا وبعض الوزراء وأعضاء البرلمان حول القضايا المتعلقة بالمزارعين الهنود تدخل غير مقبول في شؤوننا الداخلية".

 

ولفتت الى أن "هذه التعليقات شجعت على تجمعات الأنشطة المتطرفة أمام مفوضيتنا العليا وقنصليتنا في كندا لإثارة قضايا السلامة والأمن".

 

يذكر أن آلاف المزارعين يتظاهرون خارج العاصمة الهندية نيودلهي منذ أكثر من أسبوع، مطالبين بإنهاء القوانين الزراعية المثيرة للجدل التي سنتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

 

ويخشى المزارعون من أن الحد الأدنى لسعر الدعم سوف يتم التخلص منه تدريجيا ويتم تركهم تحت رحمة القطاع الخاص.

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