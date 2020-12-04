فيلم الموصل للنجم وليد القاضي على منصة Netflix

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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https://youtu.be/Z9bw8MGkB-A
انطلق فيلم الموصل للنجم وليد القاضي بدايةً من يوم 26 نوفمبر  على منصة نتفلكس، ويعتبر أول فيلم ناطق باللغة العربية من إنتاج شركة Russo Brothers التي انتجت Marvel Avengers ومن تأليف وإخراج ماثيو مايكل كارناهان مؤلف أعمال World War Z و 21 Bridges.وتصدير قائمة الأكثر مشاهدة في مصر بمجرد عرضه.




ويتطرّق الفيلم للحرب العراقية، حيث يرصد فرقة شرطة عراقية تقاتل من أجل تحرير العاصمة من قوات داعش. تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي في العام الماضي،  والتي أشادت به العديد من النقاد والمواقع مثل ScreenDaily و Hollywood Reporter، وكتبت عنه موقع IndieWire "فيلم الموصل هو عمل قوي ومكثّف، غير شخصي وموضوعي حول الحروب ضد داعش، فالفيلم هو عبارة عن حالة من تمزيق الأعصاب، وسرد الكوابيس، فأذناك لن تكف عن الصفير طوال أحداثه". وجريدة Chicago Sun Times
وصفته بأنه "من أفضل أفلام 2020"
وقد درس وليد القاضي التمثيل في المملكة المتحدة بعد ولادته بالخرطوم، بدأ مسيرته بالأفلام القصيرة ثم الوثائقية والمسلسلات، حتى قدّم فيلم Brothers بالتعاون مع المخرجة سوزان بير الحاصلة على جائزة أوسكار، كما تألق نجمه في شخصيه ابو عباسي في الفيلم التليفزيوني Dirty War والذي تم عرضه على قناة BBC/HBO ، برز نجمه عام 2010 بعد تقديمه شخصية خالد في فيلم Four Lions من إخراج كريس موريس .جاءت له أدوار أكبر في مسلسلات لتليفزيون في Tyrant


 لصالح أستوديوهات FOX و Tutankhamun للمخرج بيتر ويبر. كما تعاون مع النجم العالمي توم هانكس في فيلم  A Hologram for the King



ويشهدد وليد حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث قدّم في 2020 مسلسل Young Wallander، كما الفيلم التليفزيوني ‏ Agatha and the Curse of Ishtar كما ينتظر إطلاق فيلمه The Curse of Hobbes House في 2021 .أنهى  وليد مؤخرًا تصوير فيلم 355 والذي يقدم من خلاله شخصية ياسين جنبًا إلى جنب مع طاقم من النجوم من بينهم جيسيكا شاستين وديان كروجر وبينيلوبي كروز ولوبيتا نيونغو.

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