موسيماني يعالج أخطاء مباراة نصف نهائي كأس مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:01 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع مدافعي الفريق الأحمر قبل مباراة الغد أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

الأهلي صعد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على الاتحاد السكندري 2-1، فيما ألحق الطلائع الهزيمة 3-1 منافسه الزمالك.

وقام موسيماني خلال هذه الجلسة بالتأكيد على مدافعي الفريق الأحمر بتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الاتحاد السكندري والتركيز أمام هجوم فريق الطلائع.

كما طلب موسيماني من مدافعي الفريق الأحمر الرقابة اللصيفة لمهاجمي فريق الطلائع سواء أحمد سمير أو عمرو مرعي أو ناصر منسي وعمرو جمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

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نصف نهائي كاس مصر موسيماني كاس مص طلائع الجيش

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