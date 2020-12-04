فاتورة التليفون الأرضى | (بضغطة واحدة وأنت في بيتك) استعلم عن قيمة فاتورة تليفونك وتعرف على مواعيد قطع الخط وتحويل الخدمة لاستقبال عبر billing.te.eg





فاتورة التليفون الأرضى، أصبح الاستعلام عنها من أكثر الأمور سهولة في وقتنا الحاضر لأنه يتم إلكترونيا على الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات وهذه الطريقة توفر العناء والوقت على العملاء، وخففت أيضا من التزاحم وكثرة الاتصال بمركز خدمة العملاء للاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها.





ولكن منذ عدة أصبح موقع الشركة هو السبيل الأسهل للتعرف عن قيم الفواتير وسدادها ولأي خدمات أخرى، وخدمة التليفون الأرضي واحدة من الخدمات الهامة التي لا غني عنها للمواطن لأنها تمكنه من استخدام خدمة الإنترنت المنزلي، وتوفر شركة we فرصة سداد الفاتورة إلكترونيا عبر موقعها أو بوسائل الدفع الإلكترونية أو من خلال تطبيق ماي وي.





فاتورة التليفون الأرضى

يمكن للعميل الدخول للموقع الرسمي لشركة we إذا أراد الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وهذا ما يجعل عمليات البحث تزداد على رابطها مع اقتراب موعدها وكانت فاتورة شهر أكتوبر هي آخر الفواتير التي تم الاستعلام عنها في عام 2020، ومن المنتظر أن يتم الاستعلام عن فاتورة يناير في مطلع العام الجديد 2021.





- يقوم العميل أولا بالدخول إلى موقع المصرية للإنصالات عبر هذا الرابط ( يقوم العميل أولا بالدخول إلى موقع المصرية للإنصالات عبر هذا الرابط ( اضغط هنا ).

- ثم يقوم بإدخال كود المحافظة.

- وبعدها يقوم بكتابة رقم التليفون الأرضي.

- وأخيرا ينقر فوق زر البحث.

- ستظهر أمامه قيمة الفواتير المستحقة عليه وفي حال سداد كل ستظهر كلمة لا يوجد فواتير.





طرق سداد فواتير التليفونات الأرضية

توجد عدة طرق يمكن أن يستخدم العميل أي واحدة منها لسداد فاتورة التليفون الأرضي فور صدورها وأغلبها يعتمد على الدفع الإلكتروني، ومن المعروف أن سداد الفاتورة يتم كل ثلاثة أشهر أي يتم أربعة مرات كل عام وذلك عن الشهور يناير ثم أبريل ثم يوليو وأخيراً أكتوبر.





- يمكن السداد عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

- عبر ماكينة فوري.

- تطبيق ماي وي.

- تطبيق ماي فوري.

- ماكينة مصاري.

- ماكينة أمان.

- فروع شركة we المنتشرة في محافظات الجمهورية.



